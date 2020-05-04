وقال الرئيسُ التنفيذي للنادي بول باربر إن المنافسة َلن تكونَ عادلة ًفي حال إكمال الموسم في ملاعبَ محايدة، خاصة أن الفريقَ يملك خمس مباريات على أرضه. وأضاف باربر أن على جميع الفرق الموافقة على بعض التنازلات من أجل إكمال الموسم، معترفاً بضرورة إكمال المباريات بلا حضور جماهيري، مضيفاً أن الموسمَ وصل مراحلَه الحرجة حالياً وأن خوضَ المباريات في ملاعبَ محايدة سيكون له تأثيرٌ على نزاهة المنافسة. وبذلك يكون برايتون الذي يكافح من أجل البقاء ثاني ناد يرفض مقترحَ الملاعب المحايدة بعد ويستهام الذي يعاني هو الآخر من أجل تفادي الهبوط.