فبعد خيبة الخروج من نصف نهائي الكأس على يد مانشستر يونايتد بركلات الترجيح ثم الخسارة المحبطة أمام نوتنغهام فورست 1-3 في المرحلة الماضية، صب برايتون جام غضبه على ضيفه ولفرهامبتون واكتسحه 6-0 في لقاء الثنائيات بامتياز، إذ سجل كل من الألمانيين دينيز أونداف (6 و66) وباسكال غروس (13 و26) وداني ويلبيك (39 و48) هدفين.

وسجل برايتون أربعة أهداف في الشوط الأول للمرة الأولى منذ شباط/فبراير 2016 ضد ليدز في دوري المستوى الثاني وفق "أوبتا" للاحصاءات، فيما بات فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي خامس فريق بثنائية لثلاثة لاعبين في مباراة واحدة في تاريخ الدوري الممتاز.

وبحسب أوبتا سجل برايتون ستة أهداف في مباراة كنادي في البريميرليغ، وهي المرة الأولى بشكل عام منذ فوزه على بلاكبول 6-1 في الشامبيونشيب في أبريل 2013.

ويأمل برايتون أن يمنحه هذا الفوز الدفع المعنوي كي يحقق ثأره من مانشستر يونايتد حين يستضيفه الخميس مع طموح المشاركة القارية الموسم المقبل، إذ رفع رصيده الى 52 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطتين فقط عن توتنهام الخامس مع مباراتين أقل من الأخير الذي يلعب الأحد مع مضيفه ليفربول السابع (53 نقطة).

وبقي برايتون أمام برنتفورد بفارق نقطتين بعد الفوز المثير الذي حققه الأخير على ضيفه نوتنغهام فورست الذي يصارع من أجل تجنب الهبوط 2-1 في الوقت القاتل، بعدما كان متخلفاً بهدف البرازيلي دانيلو (1+45) قبل أن يرد متأخراً بهدفي إيفان توني (82) والبديل جوش داسيلفا (4+90).