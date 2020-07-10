باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي July 10, 2020 11:00 1:13 دقيقة في مقابلة حصرية مع beIN SPORTS، قال الدولي الإنكليزي روس باركلي إنه يتطلع إلى أن يواصل فريقه تشيلسي نتائجه الإيجابية حتى نهاية الموسم، مشيدا بالتعاقدات التي أبرمها "البلوز" للموسم المقبل. كما أثنى باركلي على جهود مدرب الفريق فرانك لامبارد. روس باركلي -آخر الفيديوهات 1:13 دقيقة باركلي يتطلّع لمواصلة التألق مع تشيلسي 1:49 دقيقة ليدز يونايتد يواصل تصدّر الـ"تشامبيونشيب" 4:07 دقيقة إشبيلية يقلب تأخره لفوز ويتساوى مع أتلتيكو الثالث 3:51 دقيقة فيرونا يصدم إنتر ويثبته في المركز الرابع 4:05 دقيقة مانشستر يونايتد يضم أستون فيلا لقائمة ضحاياه 0:44 دقيقة فيفا يتولى مسؤولية التحكم في تشغيل الفار بشكل كامل 0:35 دقيقة فينيسيوس بخير 2:16 دقيقة توتنهام يعود بنقطة مخيبة من أرض بورنموث 0:53 دقيقة يويفا يتخذ قرارات جديدة بشأن دوري أبطال أوروبا 0:36 دقيقة بيليغريني يعود للتدريب من بوابة ريال بيتيس