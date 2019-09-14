مشاهدة مباراة ة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر والقنوات الناقلة
اهم مباريات الدوري الدوري الإنجليزي اليوم 14-9 وهذا الأسبوع منقولة كاملة في بث مباشر عبر beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة خدمة CONNECT.
جدول ومواعيد اهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقادمة لهذا الأسبوع تجدونه هنا مع القنوات الناقلة للبث المباشر عبر beIN SPORTS.
|
اهم مباريات الدوري الإنجليزي اليوم ولهذا الأسبوع والقنوات الناقلة
|
المباراة
|
الموعد
|القناة
|
ليفربول× نيوكاسل
|
السبت 14-09 | 14:30
|
beIN HD2
|
برايتون× برنلي
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD8
|
مانشستر يونايتد × ليستر سيتي
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD11
|
شيفيلد × ساوثهمبتون
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD7
|
توتنهام × كريستال بالاس
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD1
|
وولفرهامبتون× تشيلسي
|
السبت 14-09 | 17:00
|
beIN HD3
|
نوريتش× مانشستر سيتي
|
السبت 14-09 | 19:30
|
beIN HD2
|
بورنموث× ايفرتون
|
الأحد 15-09 | 16:00
|
beIN HD2
|
واتفورد × ارسنال
|
الأحد 15-09 | 18:30
|
beIN HD2
|
استون فيلا× ويستهام يوناتد
|
الاثنين 16-09 | 22:00
|
beIN HD2