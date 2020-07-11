وبات تشيلسي مهدداً بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، إذ بقي رصيده 60 نقطة في المركز الثالث لكنه قد يتراجع إلى الخامس حيث يكفي ليستر سيتي التعادل مع بورنموث لتخطيه الأحد، في حين يتعين على مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه ساوثهامبتون الاثنين ليحذو حذو ليستر.

في المقابل، عزز شيفيلد من حظوظه في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

وافتتح شيفيلد مفاجأة الموسم وهو الصاعد إلى الدرجة الممتازة هذا الموسم، التسجيل عندما تابع ديفيد ماكغودريك كرة مرتدة من الحارس الإسباني كيبا اريسابالاغا واودعها الشباك (18)، وأضاف أوليفر ماكبورني الهدف الثاني برأسية خاطفة من ركلة ركنية (33).

وضغط تشيلسي في الشوط الثاني في حين اعتمد شيفيلد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها سجل ماكغولدريك هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77 ليقضي على آمال تشيلسي بالعودة في المباراة.

