اليوم الأول للياباني تاكومي مينامينو في تدريبات فريقه الجديد ليفربول January 1, 2020 11:12 1:05 دقيقة شارك الياباني تاكومي مينامينو في مران فريقه الجديد ليفربول بعد أيام قليلة من ضمه من سالزبورغ النمساوي. شاهدوا اللحظات الأولى للنجم الياباني رفقة زملائه الجدد ومدربه يورغن كلوب. تقارير إخبارية الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول تاكومي مينامينو -آخر الفيديوهات 0:49 دقيقة ساوثهامبتون يستقبل نظيره توتنهام 3:42 دقيقة هيوستن ينهي العام بفوز كاسح على دنفر 1:05 دقيقة تاكومي مينامينو يخوض مرانه الأول رفقة فريقه الجديد 1:03 دقيقة مورينيو: "توتنهام يحتاج إلى الوقت للتحسن" 1:08 دقيقة غوارديولا يشيد بالمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 0:37 دقيقة ليستر يحل ضيفا على نيوكاسل وعينه على النقاط الثلاث 0:44 دقيقة مواجهة قوية بين مانشستر سيتي وضيفه إيفرتون 0:43 دقيقة تشيلسي يحل ضيفا ثقيلا على برايتون 2:35 دقيقة الدوري الإنكليزي يفتتح 2020 بقمة أرسنال ويونايتد 0:30 دقيقة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد – التغطية الخاصة