النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء خاص مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS October 28, 2021 05:18 9:02 دقيقة أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في لقاء خاص مع beIN SPORTS أن الأمر الأهمّ في عالم كرة القدم هو حصد الألقاب، مشددا على قدرة مانشستر يونايتد على تحقيق ذلك. مقابلات مانشستر يونايتد الإنكليزي beIN SPORTS الدوري الإنكليزي الممتاز كريستيانو رونالدو -آخر الفيديوهات 0:37 دقيقة كانساس سيتي يفوز على لوس أنجليس غالاكسي 1:34 دقيقة اللجنة العليا للمشاريع والإرث تبرم اتفاقية جديدة 1:10 دقيقة الكشف عن الشعار الجديد لمونديال السيدات 2023 0:50 دقيقة ميسي ومبابي يغيبان عن تدريبات باريس سان جيرمان 0:42 دقيقة برشلونة يكلّف سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت 1:33 دقيقة دانتي يضع شروط إيقاف ثلاثي باريس سان جيرمان 1:09 دقيقة أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز أمام ليفانتي 9:02 دقيقة كريستيانو رونالدو في لقاء خاص مع beIN SPORTS 2:13 دقيقة رسمياً: برشلونة يقيل مدربه الهولندي رونالد كومان 1:55 دقيقة نيس ومرسيليا يتعادلان في المباراة المؤجلة