ووقع على أهداف الفريق الفائز؛ حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر بالخطأ في مرمى فريقه 4، الإسباني بابلو فورنالس، والفرنسي كورت زوما 74.

فيما وقع على هدفي فريق المدرب الألماني يورغن كلوب كل من ترينت ألكسندر-أرنولد 41، والبلجيكي ديفوك أوريجي 83.

وصار رصيد المطارق 23 نقطة متقاسمين الوصافة مع حامل اللقب مانشستر سيتي لكن وست هام في المركز الثالث بفارق الأهداف، أما الريدز فتوقف رصيدهم عند النقطة 22 في المركز الرابع.

وهذا أول فوز لوست هام، منذ فوزه على ليفربول مرتين في موسم 2015-2016 من الدوري الممتاز، وفشل وست هام في الفوز على منافسه في آخر 10 مباريات بينهما في البطولة (تعادل 2 خسر 8).



مباراة وست هام وليفربول / تفاصيل وأحداث

نهاية المباراة بفوز ثمين للغاية لوست هام يونايتد 3-2 على ليفربول.

- رأسية خطيرة جداً من ساديو ماني مرت بجانب قائم وست هام.

- د 83 البديل أوريجي بيسراه يشعل المباراة بتوقيعه على هدف تقليص الفارق لليفربول (3-2).

- د74 هدف ثالث للمطارق اللندنية هذه المرة برأس زوما الذي استغل الخروج الخاطئ لأليسون فتابع ركنية بوين (الذي صنع هدفين) في المرمى.

- هدف د 67، وست هام يسجل الثاني بكرة مرتدة سريعة مررها باتقان جارود بوين إلى زميله بابلو فورنالس الذي نجح بزراعة القبلة الثانية في مرمى أليسون.

- د 65 تسديدة أرضية قوية من جونسون تمر بجانب مرمى حارس ليفربول أليسون.

- د 60 من حيث السيطرة ليفربول أفضل، لكن الخطورة ليست في جميع كراته، والسبب تماسك فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويز.

- د 50 رأسية خطيرة للغاية من مدافع وست هام داوسون ردتها عارضة أليسون، رد عليها ساديو ماني بكرة قوية جداً أبعدها حارس المطارق فابيانسكي.

- د 46 بداية الشوط الثاني.

- نهاية شوط زاخر بالأحداث، ومثير بإيقاعه، وواعد بشوط ثاني أكثر قوةً.

- وست هام في الدقائق الأخيرة وبعدما أعلن الحكم عن 6 دقائق وقت بدل من ضائع للشوط الأول، انطلق للهجوم بحثاً عن استعادة زمام المبادرة.

- هدف التعادل لليفربول د 41 أرنولد يدرك التعادل لليفربول بتنفيذ مميز لركلة حرة مباشرة، حركها لمحمد صلاح، أوقفها الأخير لمُسجل الهدف أرنولد الذي أرسلها بيمناه في الزاوية 90.

- د 35 ليفربول يزيد من ضغطه ويكثف من محاولاته بحثاً عن إنهاء الشوط بالتعادل على أقل تقدير.

- د 21 وست هام يخسر لاعبه أنجيلو أوغبونا بتدبيل اضطراري بعد تدخل جوتا بالمرفق عليه، دون أن يتدخل الفار ليحتسب أي شيء على الريدز.

- ربع ساعة لاهبة، فعلى الرغم من بداية ليفربول الهجومية، إلا أن أبناء كلوب تفاجئوا بالهدف المُسجل من أصحاب الأرض سواء بالطريقة أو بالتوقيت، وعليهم الآن لملمة صفوفهم ومعاودة فرض السيطرة.

- 04 هدف مبكر جداً لوست هام من أول ركنية في اللقاء أكده الحكم في الفار بعد الشك بخطأ ارتكب على الحارس أليسون من قبل الإيطالي أنجيلو أوغبونا، لكنه احتسب وسجل باسم الحارس البرازيلي للريدز بعدما حاول إبعاد الكرة.

- 01 انطلاق المباراة.