المصري محمود تريزيغيه: "حاربت كثيراً" من قبل beIN SPORTS July 26, 2020 20:47 1:00 دقيقة أكد الدولي المصري محمود تريزيغيه بأنه تعب واجتهد وحارب كثيراً من أجل يتحصل على فرصة لإثبات وجوده في فريق أستون فيلا الإنكليزي ومساعدته على النجاة من شبح الهبوط. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز أستون فيلا الإنكليزي محمود تريزيغيه -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة ديفيد سيلفا يودّع مانشستر سيتي 1:20 دقيقة فاردي يتزعم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 1:35 دقيقة ترتيب الدوري الإنجليزي النهائي 2019 - 2020 4:59 دقيقة بيتر شمايكل يهرب من سؤال أيمن جادة بجواب ديبلوماسي 2:05 دقيقة كوارتارارو بطل جائزة الأندلس الكبرى للموتو جي بي 5:06 دقيقة إصابات بفيروس كورونا في صفوف المريخ والهلال 0:34 دقيقة مرسيليا يعيّن مديراً رياضياً جديداً لكرة القدم 1:19 دقيقة بارتوميو يُطمئن عشاق برشلونة..فماذا قال؟ 3:49 دقيقة كونتي ينفي ما يشاع عن انتقال ميسي إلى إنتر 9:53 دقيقة لقاء خاص مع مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا