وسجل كل من كودي جاكبو (35) ومحمد صلاح (39 و64) وديوغو جوتا (52 و73) و داروين نونيز(90) أهداف ليفربول فيما دوّن لويس سينيستيرا (47) هدف أصحاب الأرض الوحيد.



ويحتل ليفربول المركز الثامن بـ47 نقطة فيما يأتي ليدز في المركز 16 بـ29 نقطة.





