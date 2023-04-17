وسجل كل من كودي جاكبو (35) ومحمد صلاح (39 و64) وديوغو جوتا (52 و73) و داروين نونيز(90) أهداف ليفربول فيما دوّن لويس سينيستيرا (47) هدف أصحاب الأرض الوحيد.
ويحتل ليفربول المركز الثامن بـ47 نقطة فيما يأتي ليدز في المركز 16 بـ29 نقطة.
المصري محمد صلاح يساهم في تحقيق ليفربول لفوز كبير على ليدز يونايتد
وسجل كل من كودي جاكبو (35) ومحمد صلاح (39 و64) وديوغو جوتا (52 و73) و داروين نونيز(90) أهداف ليفربول فيما دوّن لويس سينيستيرا (47) هدف أصحاب الأرض الوحيد.
الملخصات ليدز يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول