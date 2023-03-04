المصري محمد صلاح يتحدّث عن أهدافه مع ليفربول من قبل beIN SPORTS March 4, 2023 14:35 2:39 دقيقة في حوار حصري لقنواتنا أكد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أنّ هدفه في كلّ موسم هو مساعدة الفريق على تحقيق الفوز في المباريات و نيل الألقاب مضيفا أنّه دائما ما يسعى لتقديم الأفضل. مقابلات الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:54 دقيقة تشلسي يستعيد نغمة الفوز ويتخطى عقبة ليدز 0:49 دقيقة طرابزون سبور يسقط على أرضه أمام عمرانية سبور 5:48 دقيقة ريمونتادا مثيرة تمنح أرسنال ثلاث نقاط غالية 5:14 دقيقة ستوباتشوك ودي نينو إلى النهائي 2:39 دقيقة المصري محمد صلاح يتحدّث عن أهدافه مع ليفربول 3:22 دقيقة مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل ويقلص الفارق مع آرسنال 3:26 دقيقة انطلاق فعاليات المؤتمر الآسيوي للطب الرياضي 0:57 دقيقة تومي بول يتأهل إلى نهائي بطولة أكابولكو 1:01 دقيقة أستراليا تتغلب على إيران في كأس آسيا للشباب 2:21 دقيقة بايرن ميونيخ يحلّ ضيفًا ثقيلاً على شتوتغارت