المصري أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا في حديث خاص لـ beIN SPORTS
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beIN SPORTS
1:31 دقيقة
قال الدولي المصري، أحمد المحمدي لاعبُ أستون فيلا، إن فريقه تحسن كثيراً بالمقارنة مع الموسم الماضي بعد الانتدابات الجديدة وتطور مستوى بعض اللاعبين مشيراً إلى أن فريقه يطمح لاستعادة توازنه بعد فترة الفراغ الأخيرة التي مر بها.
تعرف على موعد بث اللقاء الخاص مع أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، اليوم الأحد.
🎙️تتابعون لقاءً خاصا مع أحمد المحمدي لاعب أستون فيلا و المنتخب المصري
⏱️16:30 بتوقيت مكة المكرمة
📺beIN SPORTS الإخبارية pic.twitter.com/y1DUiyA6dV