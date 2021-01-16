وذكر ماسترز أن الموسم وصل إلى المنتصف الآن، ومرّ بالكثير من الصعوبات متوقعا المزيد منها خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك لن يمنعهم من التفاؤل بالوصول إلى نقطة النهاية.

وأضاف ماسترز أنهم أعادوا بعض نقاط بروتوكول استئناف الموسم السابق، وذلك للحد من انتشار "كوفيد-19" بين الأندية، مؤكدا أن كل الفرق تتعامل مع البروتوكول بالجدية المطلوبة.

وأوضح ماسترز أن على اللاعبين التأقلم مع الوضع الحالي، خاصة فيما يتعلق بالاحتفال بالأهداف أو التقارب مع لاعبي الفريق أو المنافس قبل وبعد المباريات، مشيرا لأن هذا البروتوكول الجديد بالإضافة إلى إجراء الاختبار مرتين أسبوعيا سيؤثر إيجابا على خطة الوصول إلى نهاية الموسم.

واعترف ماسترز بصعوية عودة المشجعين قريبا مرة أخرى في ظل الوضع الحالي، مؤكدا أنهم جاهزون لفتح المدرجات في أي وقت.

