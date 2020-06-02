المدفعجية يواصلون استعداداتهم من قبل beIN SPORTS June 2, 2020 22:13 0:43 دقيقة يواصل فريق آرسنال تدريباته الإعدادية، قبل الاستئناف المنتظر لموسم الدوري الإنكليزي الممتاز. -آخر الفيديوهات 3:48 دقيقة مباريات الليغا المقبلة قد تجري بحضور الجماهير! 0:30 دقيقة الملكي يواصل استعداداته لاستئناف الليغا 0:43 دقيقة المدفعجية يواصلون استعداداتهم 0:53 دقيقة تشيلسي يقترح زيادة عدد الجالسين على مقاعد البدلاء 0:53 دقيقة هاري كاين يتطلع لإنهاء غياب دام 6 أشهر عن الملاعب 0:27 دقيقة تقارير- 5 لاعبين من برشلونة كانوا مصابين بكورونا 0:45 دقيقة غرف تبديل ملابس جديدة في ملاعب الدوري الإنكليزي ! 2:20 دقيقة صراع ثلاثي في المقدمة بين يوفي ولاتسيو وإنتر 3:25 دقيقة الدوري الألماني : أفضل 5 أهداف - الجولة 29 0:58 دقيقة بنزيمة متحمس جداً لعودة منافسات الليغا