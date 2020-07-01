وأوضح كلوب أنه أمر رائع من بيب غوارديولا مدرب سيتي وفريقه أن يقوموا بعمل ممر شرفي لليفربول احتفالا بتتويجه بلقب النسخة الحالية من البريميرليغ.

وبخصوص حضور الجماهير أكد كلوب أن الأمور الصحية يجب أن تأتي في المقام الأول وهو يتمنى أن تبقى الجماهير في منازلها حفاظاً على حياتهم، معرباً عن أمله في أن تنتهي آثار الجائحة قريباً.

حديث كلوب جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المواجهة المرتقبة لليفربول مع مانشستر سيتي والتي ستقام الخميس في معقل سيتي ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثانية والثلاثين من البطولة.

وتابع المدرب الألماني: "تعلمت أنه بمجرد التفكير أنك بلغت القمة، فهذا يعني أنك بدأت بالنزول عنها. نحن لا نشعر بذلك. لا أشعر برضا نهائي. ما حققناه هو خطوة إضافية. هو خطوة كبيرة، كبيرة بشكل لا يصدق، لكنها ليست الأمر الوحيد الذي أريد ان أتحدث عنه مع الشبان (لاعبي الفريق) بعد 20 عاما من الآن".

وحقق كلوب نقلة نوعية في ليفربول منذ تولي مهام تدريبه في العام 2015، فأعاد بناء الفريق بشكل تدريجي، وصولا الى إحراز ثلاثة ألقاب كبيرة في الأشهر الماضية، هي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية 2019، والدوري الممتاز 2019-2020.

وشدد كلوب على أن فريقه الذي يبتعد بفارق 23 نقطة عن سيتي الثاني مع تبقي سبع مباريات على نهاية الموسم، يريد إنهاء هذه الحملة بقوة، قبل بدء التحضير للموسم المقبل.

وقال "نحضر للقاء مانشستر سيتي بتركيز كامل (...) هذا لا يعني اننا سنفوز عليهم، لكن يعني اننا مستعدون. سنحضّر للموسم المقبل على هذا المنوال أيضا. لسنا متعبين، نحن لا نزال في خضم أمر ما".

