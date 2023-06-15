ويفتتح حامل لقب المسابقة المحلية، مانشستر سيتي، موسمه بزيارة بيرنلي يوم 11 آب/أغسطس المقبل.

في المقابل سيواجه آرسنال الوصيف في المرحلة الافتتاحية نوتينغهام فورست على ملعب "الإمارات" في 12 آب/أغسطس.

كما تشهد المرحلة الأولى قمّة مرتقبة بين تشلسي وليفربول في 13 آب/أغسطس.

📣 #PLFixtures for the 2023/24 season have arrived! — Premier League (@premierleague) June 15, 2023

أما المواجهة المنتظرة بين حامل اللقب "سيتي" ووصيفه "آرسنال" فستكون يوم 7 أكتوبر 2023.

وفيما يلي أبرز المواعيد :

2 سبتمبر: آرسنال / مانشستر يونايتد

23 سبتمبر: آرسنال / توتنهام

30 سبتمبر: توتنهام / ليفربول

7 أكتوبر: آرسنال / مانشستر سيتي

21 أكتوبر: تشلسي / آرسنال وليفربول / إيفرتون

28 أكتوبر: مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي

4 نوفمبر: نيوكاسل / آرسنال وتوتنهام / تشلسي

11 نوفمبر: تشلسي / مانشستر سيتي

25 نوفمبر: مانشستر سيتي / ليفربول ونيوكاسل / تشلسي

2 ديسمبر: مانشستر سيتي / توتنهام

6 ديسمبر: مانشستر يونايتد / تشلسي

16 ديسمبر: ليفربول / مانشستر يونايتد

23 ديسمبر: ليفربول / آرسنال

30 ديسمبر: ليفربول / نيوكاسل