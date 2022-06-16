وسيفتتح حامل اللقب مانشستر سيتي الموسم بمواجهة وست هام يونايتد في لندن يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب القادم، في حين سيحل الوصيف ليفربول ضيفاً على فولهام السبت في السادس من أغسطس/آب.

ويخوض مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ باكورة مبارياته الرسمية عندما يستضيف فريقه برايتون على ملعب "اولد ترافورد" يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب.

من جهته، يخوض نوتنغهام فوريست أولى مبارياته في دوري النخبة منذ عام 1999، بحلوله ضيفا على نيوكاسل يوم السبت في السادس من أغسطس/آب.

وينطلق الدوري في الخامس من أغسطس/آب وينتهي في 28 مايو/أيار 2023.

برنامج المرحلة الأولى:

- الجمعة 5 أغسطس/آب:

كريستال بالاس - أرسنال



- السبت 6 أغسطس/آب:

بورنموث - أستون فيلا

ايفرتون - تشيلسي

فولهام - ليفربول

ليدز يونايتد - وولفرهامبتون

ليستر سيتي- برنتفورد

توتنهام - ساوثهامبتون



- الأحد 7 أغسطس/آب:

مانشستر يونايتد - برايتون

وست هام - مانشستر سيتي

