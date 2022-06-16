وسيفتتح حامل اللقب مانشستر سيتي الموسم بمواجهة وست هام يونايتد في لندن يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب القادم، في حين سيحل الوصيف ليفربول ضيفاً على فولهام السبت في السادس من أغسطس/آب.
ويخوض مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي اريك تن هاغ باكورة مبارياته الرسمية عندما يستضيف فريقه برايتون على ملعب "اولد ترافورد" يوم الأحد في السابع من أغسطس/آب.
من جهته، يخوض نوتنغهام فوريست أولى مبارياته في دوري النخبة منذ عام 1999، بحلوله ضيفا على نيوكاسل يوم السبت في السادس من أغسطس/آب.
وينطلق الدوري في الخامس من أغسطس/آب وينتهي في 28 مايو/أيار 2023.
برنامج المرحلة الأولى:
- الجمعة 5 أغسطس/آب:
كريستال بالاس - أرسنال
- السبت 6 أغسطس/آب:
بورنموث - أستون فيلا
ايفرتون - تشيلسي
فولهام - ليفربول
ليدز يونايتد - وولفرهامبتون
ليستر سيتي- برنتفورد
توتنهام - ساوثهامبتون
- الأحد 7 أغسطس/آب:
مانشستر يونايتد - برايتون
وست هام - مانشستر سيتي