وتشهد الجولة الأولى من الدوري يوم الاحد 11 اغسطس المقبل صداما قويا على ملعب أولدترافورد بين مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي.

ويبدأ مانشستر سيتي بطل الدوري في الموسم الماضي رحلة الدفاع عن لقبه بمواجهة ويست هام يوم السبت 10 اغسطس، في حين يواجه ليفربول حامل لقب دوري ابطال اوروبا مشواره في الدوري يوم الجمعة 9 اغسطس بلقاء نورويتش العائد حديثا الى دوري الاضواء.

واحتفظ سيتي في الموسم الماضي بلقبه بطلا للدوري، بعد موسم مثير لم تحسم فيه هوية البطل سوى في المرحلة الأخيرة بعد صراع شرس بين سيتي وليفربول حسمه الأول بفارق نقطة واحدة (98 مقابل 97).

ويخوض سيتي وليفربول مواجهتهما الأولى على ملعب أنفيلد في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينما يستضيف ملعب الاتحاد في مانشستر المباراة الثانية في الرابع من نيسان/أبريل.

وصعدت ثلاثة أندية الى الدوري الممتاز وهي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد ونوريتش سيتي.

