وأظهرت اللقطات الخاصة التي نشرتها قنواتنا إجراء محمد صلاح لعدة تمارين ترتبط بالتوازن والإعداد البدني تحت إشراف مختص للاطمئنان على حالته الصحية وتحضيره لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي، إذ سجّلت اللقطات قبل انطلاق المباراة حيث كان هناك بعض الشكوك المتعلقة بإمكانية مشاركته أساسياًَ.

وعانى محمد صلاح من آلام في القدم خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ومانشستر سيتي 3-1 التي سجّل فيها نجم منتخب مصر هدفاً.

ومع أنّ صلاح بدا متألماً من تدخل البرازيلي فرناندينيو الذي أتى عقب تسجيله للهدف الثاني لليفربول بدقائق، لكن الفرعون المصري واصل اللعب حتى الدقيقة 87 حين استبدل مع غوميز.

ولم ينشر ليفربول أي توضيح يتعلق بحالة محمد صلاح قبل سفر اللاعب للالتحاق بقائمة منتخب مصر التي دعيت لخوض مواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و 18 نوفمبر الجاري في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.