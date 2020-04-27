



وكشفت يومية ميرور أنّ عدداً من الفرق تناقش الآن مقترحاتٍ مختلفة أبرزها أنّه قد يتم اللجوء إلى خطة الفندق، وهو مقترح غريب بعض الشيء.

وتنص الخطة على وضع اللاعبين في فنادق مغلقة لمدة تصل إلى ستة أسابيع حتى الانتهاء من المباريات، على أن يشغل الفريق المضيف نصف الفندق، ثم يقوم الفريق الضيف بتسجيل الوصول لخوض مباراته بالمكان ذاته، ويتم تعقيم أقسام الفندق بشكل ٍجيد بعد تسجيلِ الخروج.

وتعقد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اجتماعا يوم الجمعة، لمحاولة الوصول إلى خطة واضحة لتقديمها إلى الجهات الحكومية.

وستعقد الحكومة البريطانية جلستها المقبلة َفي السابع من أيار/ مايو المقبل لمناقشة القيود المفروضة حالياً، واتخاذ قرارٍ باستمرارها أو تخفيفِها.



وتسعى رابطة البريمييرليغ لإقناع الحكومة بضرورة تخفيف القيود على المجال الرياضي، والسماحِ بعودة مباريات الدوري، باعتبار أنّ ذلك سيساعد في رفع الروح المعنوية في كل أرجاء إنكلترا.

