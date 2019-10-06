الفقرة التحكيمية لمباراة نيوكاسل يونايتد و مانشستر يونايتد October 6, 2019 19:50 2:17 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 0:25 دقيقة انتر ميلان (1) / (2) يوفنتوس – التغطية الخاصة 1:13 دقيقة مباراة برشلونة (4) وإشبيلية (0) - التغطية الخاصة 1:13 دقيقة هدف سواريز يسرق الأنظار في مباراة برشلونة وإشبيلية 2:26 دقيقة نابولي يتعثر في تورينو 1:51 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون 2:17 دقيقة الفقرة التحكيمية لمباراة نيوكاسل و مانشستر يونايتد 2:54 دقيقة نيوكاسل يلحق هزيمة جديدة بمانشستر يونايتد 2:24 دقيقة الجزائري مخلوفي ينال فضية 1500 م 3:06 دقيقة بلد الوليد يوقف أتلتيكو مدريد 3:50 دقيقة روما 1 كالياري 1