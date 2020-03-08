ويحتل مانشستر سيتي وصافة الدوري بـ57 نقطة فيما يأتي الـ"يونايتد" في المركز الخامس بـ45 نقطة.

ومني فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا بطل الموسمين الماضيين بهزيمته السابعة هذا الموسم في الدوري وبقي في المركز الثاني بفارق 25 نقطة عن ليفربول المتصدر، إلا أنه يملك مباراة مؤجلة.

وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال (30) والإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (90+6) هدفي أصحاب الأرض الذين حققوا فوزهم الثاني عشر هذا الموسم في الـ "برمير ليغ".

وبادر سيتي إلى تهديد مرمى أصحاب الأرض بداية عن طريق رحيم ستيرلينغ الذي سدد كرة من داخل المنطقة تألق الحارس الاسباني دافيد دي خيا في التصدي لها حيث كانت التسديدة الوحيدة لسيتي في الشوط الأول من اللقاء (10).

رفع بعدها يونايتد أداءه ووصلت الكرة إلى الويلزي دانيال جيمس داخل المنطقة، فسددها قوية تصدى لها الحارس البرازيلي ايدرسون (16).

واصل يونايتد، الذي بلغ الخميس ربع نهائي الكأس بثلاثية في مرمى دربي كاونتي، ضغطه عندما وصلت الكرة إلى مارسيال على الجهة اليسرى فانطلق منفرداً إلى داخل المنطقة قبل أن يسدد كرة استقرت بين يدي ايدرسون (27).

وافتتح الطرف الأحمر في مانشستر التسجيل بعد أن رفع البرتغالي برونو فرنانديش الكرة من ركلة حرة بذكاء "لوب" فوق اللاعبين وصلت إلى مارسيال داخل المنطقة تابعها بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى (30).

وبات الفرنسي أول لاعب في يونايتد يسجل في مرمى سيتي ذهاباً وإيابا في الدوري الممتاز منذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2006-2007.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز يونايتد على ملعب جاره 2-1.

دخل سيتي إلى الشوط الثاني بعزيمة أكبر وهدد باكراً عندما مرر ستيرلينغ كرة بينية إلى الأرجنتيني سيرخيو أغويرو تابعها في الشباك، الا أن الحكم رفع رايته مشيراً إلى تسلل قبل أن تؤكد تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" صحة قراره (48).

وكاد أن يرتكب ايدرسون خطأ فادحاً عندما فشل في السيطرة على كرة كاد أن يستغلها مارسيال على باب المرمى قبل أن يصحح البرازيلي خطأه (49).

واصل سيتي ضغطه وسدد فيل فودن كرة قوية من خارج المنطقة تصدى لها دي خيا (56)، قبل أن تعلو رأسية الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي العارضة (61).

وأتيحت الفرصة لجيمس من أجل اضافة الهدف الثاني للشياطين الحمر عندما انطلق على الجهة اليمنى إلى داخل المنطقة وسدد كرة صاروخية تصدى لها ايدرسون ببراعة (70).

وتألق دي خيا في التصدي لتسديدة البديل البرازيلي غابريال جيزوس من مسافة قريبة داخل المنطقة (75).

وسجل ماكتوميناي الهدف الثاني عندما رمى ايدرسون الكرة نحو منتصف الملعب محاولاً اطلاق هجمة، وصلت إلى الاسكتلندي الذي تابعها من مسافة بعيدة جداً في المرمى الخالي (90+6).

