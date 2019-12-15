أظهر سيتي لمحة عن المستوى الذي خوله الفوز بلقب الدوري في الموسمين الماضيين بقيادة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، وذلك باكتساحه أرسنال في خامس مباراة للأخير بقيادة مدربه المؤقت السويدي فريدي ليونغبرغ الذي خلف الإسباني أوناي إيمري.

وعلى الرغم من هذا الفوز العريض، لا يزال سيتي بعيداً جداً عن ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة عن حامل اللقب الذي تمكن أقله من تقليص الفارق الذي يفصله عن ليستر سيتي الثاني إلى 4 نقاط، قبل المباراة المرتقبة بينهما السبت في "ستاد الاتحاد"، وذلك بسبب تعادل أبطال 2016 مع نوريتش 1-1 السبت.

وأعلن سيتي عن نواياه باكراً بافتتاحه التسجيل بعد أقل من دقيقتين على البداية عبر دي بروين الذي أطلق الكرة في سقف الشباك بعد أن وصلته من البرازيلي غابريال جيزوس.

وتعقدت مهمة أرسنال كثيراً بعد أن أضاف سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 16 إثر لعبة جماعية وسلسلة من التمريرات الرائعة التي بدأت من منطقة الـ"سيتيزينس"، وصلت عبرها الكرة إلى دي بروين المتوغل على الجهة اليسرى بعد أن تبادلها مع جيزوس، فعكسها البلجيكي إلى القائم البعيد حيث تابعها رحيم ستيرلينغ في الشباك.

وتعرض النادي اللندني لضربة إضافية باصابة مدافعه البوسني سياد كولاشيناتش، لكن قبل أن يحصل ليونغبرغ على فرصة استبداله ببوكايو ساكا الذي لم يكن جاهزًا للدخول، أضاف دي بروين هدفه الشخصي الثاني وهدف سيتي الثالث بتسديدة محكمة رائعة من داخل المنطقة إلى يمين الحارس الألماني برند لينو (40).