التي قالت إن تفريط الغانرز بالفوز بعد تقدمهم بفارق هدفين في مباراتين خلال أسبوع واحد هو نتيجة إدراكهم بمدى قرب مانشستر سيتي، وأن فارق النقاط الذي تقلص من ثمان إلى ست ليس ببعيد أن يصبح نقطة واحدة في الأيام المقبلة الغارديان التي تساءلت في مقالها حول كيفية الحفاظ على التقدم أمام فريق قوي كمانشستر سيتي بقيادة مدرب عظيم، أشارت إلى أن آرسنال لم ينهار لكنه يشعر بالضغط، ووصلت طاقات بعض لاعبيه حدها..