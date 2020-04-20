السيناريوهات المطروحة لعودة الدوري الإنكليزي April 20, 2020 13:07 22:24 دقيقة فيروس كورونا -آخر الفيديوهات 22:24 دقيقة السيناريوهات المطروحة لعودة الدوري الإنكليزي 0:41 دقيقة مدافع منتخب الجزائر يتحدث عن التزامه بالحجر الصحي 0:50 دقيقة اجتماع مثمر بين الاتحاد الإسباني ورابطة الدوري 12:18 دقيقة موجز الأخبار 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:53 دقيقة ماراثون قطر الافتراضي للتحفيز على ممارسة الرياضة 2:25 دقيقة لا مانع من عودة الدوري الفرنسي ولكن بشروط 2:58 دقيقة نجوم الكرة البرازيلية يتضامنون في مواجهة كورونا 1:11 دقيقة كيكي سيتيين غير مقتنع بشبان الفريق الكتالوني 0:40 دقيقة حلبة سيلفرستون مستعدة لاستضافة سباقين متتالين !