حقق ليفربول انتصاراً عريضاً في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تجاوز ضيفه نوريتش سيتي (4 -1) يوم الجمعة على أرض ملعب أنفيلد.

واحتوى ملخص مباراة مباراة ليفربول ونوريتش على الكثير من الأحداث التي رافقت أهداف ليفربول، أبرزها الفرص الضائعة بغرابة وإصابة البرازيلي أليسون.

وتناوب على أهداف ليفربول كل من الاسكتلندي هانلي بالخطأ في مرمى فريقه (7) والمصري محمد صلاح (19) والهولندي فان دايك (28) والبلجيكي أوريجي (42)، بينما سجّل الفنلندي بوكي هدف الخاسر الوحيد (64).

مباراة ليفربول ونوريتش - التغطية الخاصة

(85) كرول يتابع تألقه وينقذ نوريتش من هدف كاد يسجله أرنولد من ركلة حرة مباشرة.

(79) البديل الكوبي هيرنانديبز يسدد من خارج منطقة الجزاء والحارس الإسباني أدريان يمسك الكرة.

(71) الحظ يواصل وقوفه في وجه فيرمينيو بعد إبعاد الدفاع لتسديدته الخطيرة.

(64) - هدف: الفنلندي بوكي يذلل الفارق لصالح نوريتش سيتي عقب كسره لمصيدة التسلل.

(54) محاولة جديدة من صلاح تجاور مرمى نوريتش.

(48) على مبدأ أمور لا تصدق الهدف الخامس يضيع على هندرسون ومن ثم على فيرمينيو خلال دقيقة واحدة.

- انتهاء الشوط الأول بتقدم الريدز برباعية

(42) - هدف: ليفربول لم يتأثر بخروج البرازيلي أليسون للإصابة بل أضاف الرابع بفضل أوريجي.

(31) البرازيلي فيرمينيو يجرب حظه بتسديدة رائعة ينقذها كرول ببراعة.

(28) - هدف: الهولندي فان دايك يضيف الثالث من ضربة رأس عقب ركنية نفذها صلاح.

(19) - هدف: المصري محمد صلاح يستغل سوء التغطية من مدافعي نوريتش ويضيف الهدف الثاني.

(16) أخطر فرص المباراة من الاسكتلندي روبرتسون الذي ابتعدت تسديدته سنتميترات قليلة عن مرمى الهولندي كرول بعد تحسن واضح لأداء نوريتش في الدقائق الفائتة.

(7) - هدف: لصالح ليفربول بعد عرضية من البلجيكي أوريجي حولها الاسكتلندي هانلي بالخطأ في مرمى فريقه.

(5) الألماني ستيبرمان يفتتح فرص المباراة بتسديدة تعلو المرمى.

انطلاق مباراة ليفربول ونوريتش.

التشكيلة الرسمية لكل من ليفربول ونوريتش