الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليغ: "سياسة الرابطة مع القرصنة ثابتة ولم تتغير" من قبل beIN SPORTS June 16, 2020 20:59 0:27 دقيقة أكد الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليغ ريتشارد ماسترز في لقاء حصري مع مراسل beIN SPORTS سامي سهمود، أن سياسة الرابطة مع القرصنة ثابتة ولم تتغيّر. وأشار ماسترز إلى أن الرابطة لديها سجل واضح في اتخاذ تدابير ضد القرصنة داخل و خارج المملكة المتحدة. -آخر الفيديوهات 3:22 دقيقة خيتافي يتعثر وفوز صعب لفياريال 0:21 دقيقة مباراة برشلونة (2) وليغانيس (0) - التغطية الخاصة 3:58 دقيقة بايرن بطلاً للبوندسليغا للمرة الثامنة توالياً 3:17 دقيقة هوفمان يتألق وينعش آمال مونشنغلادباخ 0:27 دقيقة سياسة رابطة البريميرليغ مع القرصنة ثابتة ولم تتغير 1:40 دقيقة واشنطن بوست تشير لتقرير منظمة التجارة العالمية 1:30 دقيقة فينغر يرحب بتقرير منظمة التجارة العالمية 1:03 دقيقة خوليت يشيد بتقرير منظمة التجارة العالمية 3:59 دقيقة منظمة التجارة العالمية تثبت انتهاكات بي آوت كيو 24:54 دقيقة أساطير كرة اليد : ميكال هانسن