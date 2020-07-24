وستحظى معظم الأندية باستراحة لمدة سبعة أسابيع بين نهاية الموسم الحالي الذي يختتم في عطلة هذا الأسبوع وبدء الموسم الجديد.



وقد لا تتعدى إجازة مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون ثلاثة أسابيع فقط إذا واصلوا تقدمهم في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في آب/أغسطس.



وتقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في لشبونة يوم 23 آب/أغسطس ونهائي الدوري الأوروبي قبلها بيومين في كولن الألمانية.



وأوضحت الرابطة في بيان لها: "وافق الشركاء في رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اليوم على بدء موسم الدوري الممتاز 2020-2021 في 12 أيلول/سبتمبر 2020، على أن تقام المرحلة الأخيرة في 23 أيار/مايو 2021".





وأكدت الرابطة أنّ بطولات الدرجات الأدنى (الأولى والثانية والثالثة) ستبدأ أيضاً في الأسبوع نفسه.



وتعني الانطلاقة في أيلول/سبتمبر أن الموسم الجديد سيبدأ بحكم المؤكد خلف الأبواب الموصدة، حيث من المقرر أن يعود المشجعون إلى الملاعب في إنكلترا اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل على أساس احترام التباعد الاجتماعي.