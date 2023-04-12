الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 30 من قبل beIN SPORTS April 12, 2023 09:21 3:43 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 30 من الدوري الإنكليزي الممتاز. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:43 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:32 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 30 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 28 3:53 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 1:28 دقيقة كيميتش: "ارتكبنا الكثير من الأخطاء" 1:10 دقيقة ماذا قال إينزاغي بعد فوز إنتر على بنفيكا ؟ 2:48 دقيقة غوارديولا: "لابد أن نتحلى بالحذر" 3:47 دقيقة إنتر يضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 0:39 دقيقة غياب متواصل لماركيث عن فريقه ريبسول هوندا 0:45 دقيقة براندت باقٍ مع بوروسيا دورتموند حتّى 2026