الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 29 من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 21:28 3:48 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 29 من الدوري الإنكليزي الممتاز. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:46 دقيقة موقعة تشلسي وليفربول تنتهي على وقع التعادل 3:48 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:23 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 0:29 دقيقة مفاوضات إيجابية بين تشلسي وناغليسمان لخلافة بوتر 2:43 دقيقة ظاهرة تغيير المدربين في الدوري الإنكليزي 2:43 دقيقة نتيجة الكلاسيكر رسخت عقدة دورتموند أمام بايرن 3:43 دقيقة خسارة أخرى للفريق الباريسي تثير التساؤلات 0:37 دقيقة إيقاف ميتروفيتش مهاجم فولهام 8 مباريات 0:44 دقيقة سويسرا تنال شرف تنظيم بطولة أوروبا للسيدات 0:57 دقيقة إيقاف الملاكم البريطاني أمير خان لمدة عامين