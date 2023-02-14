الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 23 February 14, 2023 16:21 4:03 دقيقة نقدم لكم أفضل خمسة أهداف سُجّلت في الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة السعودية تستضيف كأس العالم للاندية 2023 3:23 دقيقة بينشيتش تتخطى توموفا بسهولة وتصعد إلى ثمن النهائي 3:53 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 21 4:03 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:35 دقيقة أوستابينكو تتخطّى كيز بنجاح 3:50 دقيقة فعاليات عديدة في مجمع خليفة الدولي للتنس والاسكواش 1:58 دقيقة ميسي ومبابي يشاركان في تدريبات باريس سان جيرمان 0:32 دقيقة عملية جراحية ناجحة للنجمة التونسية أنس جابر 2:22 دقيقة أكاديمية الخدمة الوطنية تحتفل باليوم الرياضي 3:47 دقيقة "سباق الصبخة" يستقطب العديد من المشاركين