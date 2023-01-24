الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 21 من قبل beIN SPORTS January 24, 2023 08:41 3:10 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة مصادر لصحيفة سعودية: النصر حصل على توقيع مودريتش 0:51 دقيقة بيلد تتناول تصريحات مدرب بايرن ميونيخ ناغلسمان 0:44 دقيقة ذان صن: إيفرتون اتصل بالمدرب مارسيلينو غارثيا 3:18 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 18 5:25 دقيقة آزارينكا تواصل التألق وتبلغ نصف النهائي 3:10 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 5:37 دقيقة خاشانوف في نصف نهائي بطولة أستراليا 4:43 دقيقة ريباكينا أولى الواصلات إلى نصف النهائي 5:07 دقيقة باريس سان جيرمان يمطر مرمى بايي دو كاسيل بسباعية 3:46 دقيقة مدغشقر إلى ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للمحليين