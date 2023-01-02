الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة 18 January 2, 2023 13:24 3:40 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 1:08 دقيقة كارلوس ساينث (الابن) يتحدث عن رالي داكار 0:34 دقيقة أولمبيك مارسيليا ضيفاً على مونبيلييه 0:56 دقيقة الاتحاد البرازيلي يعلق صورة ضخمة لبيليه 1:05 دقيقة فيرمينو فخور بمسيرته الناجحة مع ليفربول 1:37 دقيقة برينتفورد المتألق على ملعبه يستضيف ليفربول 3:40 دقيقة الدوري الإنكليزي : أفضل 5 أهداف - الجولة 18 3:53 دقيقة الدوري الاسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 0:38 دقيقة البرازيل تلقي النظرة الأخيرة على بيليه 2:05 دقيقة الخسارة الثانية لزفيريف في الكأس المتحدة للتنس 0:59 دقيقة دورة أديلايد: خروج مفاجئ لأوجيه-ألياسيم ورونه