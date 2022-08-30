الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 4 August 30, 2022 13:53 3:55 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة ألكاراث إلى ثاني أدوار بطولة أميركا المفتوحة للتنس 1:00 دقيقة آرسنال على أتم الاستعداد للمواجهة أمام آستون فيلا 1:04 دقيقة السد يستعيد توازنه والريان يتعادل 2:17 دقيقة فالنسيا يقدم كافاني لوسائل الإعلام 0:38 دقيقة دولة الإمارات تمنح حاملي بطاقة "هيا" تأشيرة سياحية 0:58 دقيقة ولفرهامبتون يعلن مغادرة كوتروني وقدوم ساسا 0:47 دقيقة إنفانتينو يواصل زيارته لدول أمريكا الوسطى 0:58 دقيقة قرية بروة تتوسع تحضيراً لاحتضان جماهير المونديال 1:01 دقيقة وزارة الصحة تواصل استعداداتها لمونديال صحي وآمن 2:25 دقيقة كندا وأميركا تقتربان من التأهل لكأس العالم