الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 09:06 3:20 دقيقة الملخصات الدوري الإنكليزي الممتاز -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة ماتيوس يسلم قميص مارادونا هدية منه لمتحف الأساطير 0:37 دقيقة ماتيوس: مونديال قطر سيحمل نكهة خاصة 0:48 دقيقة أوليفر كان يعلّق على قرعة دوري الأبطال 0:47 دقيقة بنزيمة يتحدث لـ beIN SPORTS بعد تتويجه 0:46 دقيقة اجتماع الجمعية العمومية لرابطة الأندية في اسطنبول 1:19 دقيقة لبنان يهزم الفلبين ويقترب من التأهل لكأس العالم 0:32 دقيقة المنتخب النيوزيلاندي يفوز على نظيره السعودي 7:10 دقيقة بوتياس تحصد جائزة أفضل لاعبة في أوروبا 3:36 دقيقة كريم بنزيمة يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 6:53 دقيقة أنشيلوتي يفوز بجائزة أفضل مدرب في أوروبا