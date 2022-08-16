الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية من قبل beIN SPORTS August 16, 2022 13:01 3:31 دقيقة الملخصات الدوري الإنكليزي -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة أرقام تاريخية لبطولة ميندوسا بريميير بادل 0:40 دقيقة آيندهوفن يأمل قطع نصف الطريق لدور المجموعات 2:59 دقيقة ثلاثة عقود مرت على انطلاق الدوري الإنكليزي الممتاز 1:49 دقيقة ليفاندوفسكي يعد جماهير برشلونة بنهاية سعيدة للموسم 0:58 دقيقة شارة قيادة ماغواير تثير المشاكل في مانشستر يونايتد 0:54 دقيقة رابطة مشجعي مانشستر يونايتد تهاجم مالكي النادي 1:05 دقيقة أندية الدوري الإنكليزي ستحصل على تقارير التحكيم 0:47 دقيقة مانشستر سيتي يعلن ضمّ غوميز 3:31 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 3:36 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى