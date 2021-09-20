الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف - الجولة الخامسة من قبل beIN SPORTS September 20, 2021 17:11 3:31 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة أفضل 5 أهداف - الجولة الخامسة 4:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة السادسة 1:00 دقيقة انتهاء فرش عشب أرضية ملعب لوسيل 0:42 دقيقة لجنة الانضباط تجتمع لمناقشة أحداث مباراة لونس وليل 0:38 دقيقة برشلونة يواجه غرناطة ساعياً لمحو خيبته الأوروبية 0:33 دقيقة ناومي أوساكا تواصل تراجعها في التصنيف 0:48 دقيقة الأسطورة بيليه "أفضل كل يوم" بعد الوعكة الصحية 1:10 دقيقة فينيسيوس جونيور: "نجحنا في تقديم نتيجة إيجابية" 2:03 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن سبب استبدال ميسي بأشرف حكيمي 4:07 دقيقة سان جيرمان يهزم ليون محققاً فوزه السادس توالياً