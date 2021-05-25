الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 May 25, 2021 09:26 4:06 دقيقة لقد شهد الأسبوع 38 من الدوري الإنكليزي الممتا تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:11 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 3:41 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 4:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 38 0:44 دقيقة كونميبول يقوم بتفتيش ملعبين أرجنتينيين 1:51 دقيقة الريان والعربي إلى نهائي كأس الأمير لكرة اليد 2:15 دقيقة ميركاتو نشط للمدربين في ألمانيا 0:45 دقيقة شابوفالوف يعلن انسحابه من رولان غاروس 0:38 دقيقة أميركا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى اليابان 10:29 دقيقة التعمري يتحدث عن احترافه في بلجيكا وقبرص