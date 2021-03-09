الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 من قبل beIN SPORTS March 9, 2021 17:17 4:05 دقيقة لقد شهد الأسبوع السابع والعشرون من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة تييم سعيد بترشيحه للفوز بجائزة لوريوس 0:31 دقيقة سفيتولينا تودع بطولةَ دبي المفتوحة للتنس 3:25 دقيقة الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول 4:05 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 27 3:25 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 3:00 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 26 1:13 دقيقة الجزيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل 0:52 دقيقة زيارة تجريبية لأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ملعب البيت 2:40 دقيقة الأولمبياد سيقام دون حضور الجماهير من خارج اليابان 2:59 دقيقة نيمار يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان وبرشلونة