الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 من قبل beIN SPORTS February 23, 2021 17:12 3:50 دقيقة لقد شهد الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 6:23 دقيقة زيدان يقرّ بصعوبة مباراة ريال مدريد وأتالانتا 0:10 دقيقة كومان: برشلونة لا يزال قادراً على المنافسة 0:45 دقيقة منتخب قطر يعتذر عن عدم المشاركة في كوبا أميركا 0:30 دقيقة الزمالك يسقط مجدداً في فخ التعادل السلبي 0:38 دقيقة الوداد يغنم فوزاً ثميناًَ من أرض بترو أتلتيكو 3:48 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 24 3:30 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 3:50 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 25 1:23 دقيقة سيمبا يفاجئ الأهلي حامل اللقب 0:36 دقيقة الزمالك يبحث عن الفوز الأول عندما يواجه تونغيت