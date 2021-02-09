الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 February 9, 2021 11:15 3:29 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 3:02 دقيقة إدارة بوتافوغو تناشد المشجعين بدعم بناء الفريق 3:17 دقيقة بونو يشيد بتتويج أسود الأطلس بأمم إفريقيا للمحليين 1:29 دقيقة تجربة فريدة عاشتها الجماهير في مدينة لوسيل القطرية 3:44 دقيقة أمير دولة قطر يشارك في فعاليات اليوم الرياضي 3:11 دقيقة الملكي يسعى للحفاظ على وتيرة الانتصارات 3:30 دقيقة جماهير الأهلي فخورة بفريقها رغم الخسارة أمام بايرن 3:43 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 22 3:29 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 23 2:52 دقيقة ليكرز يتخطّى عقبة ثاندر بصعوبة 0:39 دقيقة نادال يبدّد الشكوك ويعبر إلى الدور الثاني