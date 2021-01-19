الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 من قبل beIN SPORTS January 19, 2021 12:13 3:30 دقيقة لقد شهد الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:30 دقيقة سحب قرعة كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ 0:48 دقيقة "آس" تؤكد التقدم في تجديد عقد سيميوني مع أتلتيكو 1:16 دقيقة رودجرز ولامبارد يتبادلان الاحترام 1:05 دقيقة كازورلا يلمّح لإمكانية إنهاء مسيرته في قطر 0:54 دقيقة ماركا تؤكد إجراء ألابا للفحص الطبي في مدريد 0:37 دقيقة تقارير: إشبيلية يرفض التخلي عن نجمه المغربي 0:27 دقيقة ويلشير يعود إلى بورنموث 0:48 دقيقة ماندزوكيتش رسمياً في ميلان 3:30 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 19 3:30 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 18