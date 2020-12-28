الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 December 28, 2020 15:09 3:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 4:04 دقيقة المصري نادر يطمح إلى التألق مع فينيكس صنز 3:16 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 15 2:53 دقيقة تشيلسي يسعى لتصحيح أوضاعه والفوز على أستون فيلا 2:34 دقيقة إيفرتون يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في قمة مرتقبة 0:31 دقيقة منتخب تونس يصعد لأمم إفريقيا تحت 20 عاماً 0:27 دقيقة النصر يعلن انفصاله عن مدربه فيتوريا 0:28 دقيقة فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الأولى 0:39 دقيقة ميسي يواصل التعافي ويغيب عن مواجهة إيبار 0:39 دقيقة دالاس مافريكس يلحق خسارة تاريخية بكليبرز 5:23 دقيقة ليو يطلق تصريحات قوية ويؤجل حسم مستقبله مع برشلونة