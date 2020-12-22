الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 من قبل beIN SPORTS December 22, 2020 13:53 3:50 دقيقة لقد شهد الأسبوع الرابع عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة الفيفا يتقدّم بدعوى جنائية ضد بلاتر 0:50 دقيقة بنزيمة فخور بنيله جائزة أفضل لاعب في الليغا 3:10 دقيقة برشلونة ينشد الفوز على مستضيفه بلد الوليد 2:46 دقيقة كأس الرابطة الإنكليزية: آرسنال لتضميد الجراح 1:50 دقيقة بنزيمة يتجاوز تييري هنري 1:22 دقيقة ميسّي يتسلم جائزة الـ"بيتشيتشي" للمرة السابعة 1:56 دقيقة تشيلسي يستعيد توازنه ويهزم وست هام بثلاثية 0:35 دقيقة كوزما يستمر مع ليكرز لثلاثة أعوام إضافية 0:29 دقيقة يوتا جاز يمدد عقد لاعبه رودي غوبير 0:41 دقيقة بوكا يحقق انتصاره الأول في "كأس دييغو مارادونا"