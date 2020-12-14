الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 December 14, 2020 12:08 3:06 دقيقة أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 2:36 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 3:01 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 14 3:06 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 0:58 دقيقة صدام مرتقب بين برشلونة وسان جيرمان في ثمن النهائي 3:30 دقيقة ميلان ينجو من كمين بارما 3:23 دقيقة نيمار يغادر الملعب بإصابة حادة 3:06 دقيقة ميسي يُخرج برشلونة من مأزق ليفانتي 4:05 دقيقة ليون يعود بالفوز من أرض سان جيرمان 3:12 دقيقة أرسنال ينهزم وليستر يرتقي للمركز الثالث 0:46 دقيقة السد يحقق فوزاً كبيراً على الغرافة