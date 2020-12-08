الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 من قبل beIN SPORTS December 8, 2020 09:33 4:22 دقيقة لقد شهد الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة جيمس وديفيس ينضمان إلى تدريبات لوس أنجليس ليكرز 1:49 دقيقة نتاج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق 3:17 دقيقة مواجهة برشلونة ويوفنتوس بالأرقام 3:22 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 10 1:41 دقيقة سان جيرمان للعبور ومعركة بين يونايتد ولايبزيغ 4:33 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة 12 4:22 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 11 4:08 دقيقة دوري أبطال أوروبا: ميسي - رونالدو المواجهة تتجدد 3:26 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 13 0:44 دقيقة سوون بلو وينغز إلى دور الثمانية