الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 1 من قبل beIN SPORTS September 15, 2020 13:29 3:25 دقيقة لقد شهد الأسبوع الأول من الدوري الإنكليزي الممتاز تسجيل عدداً كبيراً من الأهداف، نقدم لكم أفضل خمسة أهداف لهذه الجولة. الدوري الإنكليزي الممتاز أفضل الأهداف -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة أُنس جابر تغادر دورة روما 0:40 دقيقة إدارة برشلونة تقترح على سواريز قبول عرض يوفنتوس 0:49 دقيقة الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 من طواف فرنسا 1:47 دقيقة الهيدوس: لم نبدأ المباراة بشكل جيد 1:24 دقيقة بندر الأحبابي: مباراتنا ضد السد كانت صعبة جداً 2:52 دقيقة فوز ثمين للدحيل على الشارقة 0:38 دقيقة أرسنال يمدّد عقد نجمه الغابوني أوباميانغ 3:43 دقيقة تعادل مثير بين العين والسد 1:57 دقيقة الاحتفال بالذكرى العشرين لأولمبياد سيدني 0:44 دقيقة نادال: قرار الانسحاب من بطولة أميركا لم يكن سهلاُ