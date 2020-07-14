الدوري الإنكليزي الممتاز: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 July 14, 2020 20:49 3:11 دقيقة أفضل 5 أهداف -آخر الفيديوهات 0:57 دقيقة برشلونة يكشف عن قميصه الجديد 4:04 دقيقة ردود أفعال متباينة حول قرار "كاس" بشأن سيتي 1:12 دقيقة تنافس مصري-تونسي لاستضافة منافسات دوري الأبطال 0:43 دقيقة الدوري الإيطالي: رغبة في عودة جزئية للجماهير 0:39 دقيقة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي ! 0:47 دقيقة ليل سيتخلّى عن أوسيمين لنابولي مقابل 81 مليون يورو 0:43 دقيقة "إف سي زيوريخ" يواجه غريمه بازل بفريق الشباب ! 0:59 دقيقة تييم يدافع عن دجوكوفيتش 0:47 دقيقة طرابزون سبور يفرط بفرصة تشديد الخناق على باشاكشهير 3:33 دقيقة إنتر يستفيد على أكمل وجه من فرصته ليصبح ثانياً