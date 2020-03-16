الدوري الإنكليزي الممتاز - جدل كبير حول كيفية إنهاء الموسم الحالي March 16, 2020 17:52 1:59 دقيقة لا يزال الجدل دائرا في إنكلترا حول مصير الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي الممتاز. التقرير التالي يستعرض السيناريوهات المطروحة في ظل الوضع الحالي بعد توقف الدوري الأقوى والأغنى في العالم. تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 2:09 دقيقة اجتماع مرتقب لبحث مصير بطولات القارة العجوز 1:58 دقيقة مصادر beIN SPORTS: "كاف" يقرر تأجيل الـ"شان" 11:30 دقيقة موجز الأخبار 1:32 دقيقة مالك هوفنهايم قد يتحول إلى بطل قومي بل كوني 1:59 دقيقة جدل كبير حول كيفية إنهاء الموسم الحالي في إنكلترا 0:31 دقيقة برونو فرنانديز لاعب الشهر في الدوري الممتاز 4:20 دقيقة الدوري الألماني: تعليق المباريات حتى 2 أبريل 6:44 دقيقة الدوري التركي يتواصل وسط جدل كبير 0:33 دقيقة فولفسبورغ يعلن عن تعليق تدريباته 4:22 دقيقة إيطاليا واثقة من تأجيل يورو 2020