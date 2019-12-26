الدوري الإنكليزي الممتاز: أبرز وأهم التصديات في العقد الأخير December 26, 2019 19:37 2:53 دقيقة شهدت منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز خلال العشرية الأخيرة لقطات مميزة ظلت راسخة في الأذهان لعل من أبرزها تصديات الحراس. تعرّفوا على أبرز تصديات حراس الـ"بريميرليغ" في العقد الأخير! -آخر الفيديوهات 3:31 دقيقة كريستال بالاس يتجاوز عقبة وست هام بصعوبة 0:24 دقيقة ساوثهامبتون يُحرج تشيلسي في ستامفورد بريدج 0:30 دقيقة أرسنال "أرتيتا" يتعثر أمام بورنموث 1:37 دقيقة "بريميرليغ": تعرّف على أجمل مباراة في العقد الأخير 1:54 دقيقة أجمل 5 أهداف لأرتيتا مع آرسنال 1:45 دقيقة توتنهام يحقق فوزاًَ معقداً على برايتون 3:41 دقيقة "بريمرليغ" - أجمل 10 أهداف في العشرية الأخيرة 0:53 دقيقة طوكيو 2020: فريزر برايس ستنافس في سباقين 1:47 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 2:43 دقيقة ليكرز يسقط مجدّداً أمام جاره كليبرز